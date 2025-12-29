Detienen a jóvenes con más de 50 dosis de cocaína en Monterrey

Trasciende que entre los presuntos delincuentes se encuentra un hombre de origen hondureño, quien poseía varias dosis de sustancias ilícitas

Oficiales de la Policía Municipal de Monterrey detuvieron a dos jóvenes en posesión de más de 50 dosis de presunta droga durante la madrugada de este domingo, en el municipio de Monterrey.

Esto sucedió alrededor de las 01:30 horas, sobre la calle Bernardo Reyes y Prolongación Colón, pertenecientes a la colonia Industrial, donde Marlon Javier "N", de 18 años, originario de Honduras; comenzó a discutir con Juan Diego, de 23 años.

Autoridades se percataron que ambos hombres estaban a punto de protagonizar una riña sobre la vía pública, por lo que decidieron intentar parar la discusión. Sin embargo, ambos reaccionaron de forma agresiva ante la presencia policial, por lo que fueron detenidos.

Al revisarlos, los oficiales se percataron que contaban con 51 dosis de drogas; uno contaba con 24 dosis de presunto cristal y el otro 27 de la misma sustancia.

Por este hallazgo, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde se les determinará su situación jurídica.