Detienen a jóvenes con droga y arma tipo escuadra

En las indagatorias, se informó que los detenidos presuntamente forman parte de una banda dedicada a robar a los moradores de quintas campestres

Dos jóvenes que circulaban en un vehículo con reporte de haber sido utilizado en asaltos en quintas del municipio de Santiago, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, tras presuntamente encontrarles en su poder droga y un arma tipo escuadra.

Los detenidos identificados como Jorge Jair O., de 19 años y Anthony, de 16 años, se registró en Marqués del Huajuco y Marqués del Aguayo, en la colonia Las Brisas.

Jóvenes terminan detenidos ante labor de vigilancia

Donde los elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando les reportaron que dos jóvenes en un automóvil en color rojo, huyendo del municipio de Santiago.

Tras el reporte, los elementos le marcaron el alto a los presuntos, quienes fueron detenidos metros más adelante. Al revisarlos, les encontraron un arma tipo escuadra y nueve bolsas pequeñas, que en su interior contenían hierba verde con las características de la marihuana.

En las indagatorias, se informó que los detenidos presuntamente forman parte de una banda dedicada a robar a los moradores de quintas campestres, en el vecino municipio.

Los dos jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.