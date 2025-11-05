Detienen a jóvenes con 109 envoltorios de droga en Monterrey

Los jóvenes fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Con más de 100 dosis de droga, dos presuntos distribuidores que operaban en l colonia Industrial fueron detenidos

Los inculpados fueron interceptados en el cruce de Bernardo Reyes y Melchor Muzquiz

La policía de Monterrey detuvo a Jonathan , de 19 años y Angel, de la misma edad.

Ambos fueron interceptados cuando intentaron esconderse de la presencia de la policías

Al ser capturados les encontraron en su poder 109 dosis de la droga conocida como cristal.

Los inculpados presuntamente operaban en ese sector de la colonia como distribuidores de este tipo drogas.

