Detienen a joven tras persecución en el Centro de Monterrey

Las autoridades señalaron que el Nissan Tsuru había sido reportado como robado durante la madrugada de este miércoles en la calle Amado Nervo

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser detectado a bordo de un vehículo con reporte de robo y protagonizar una persecución por calles del Centro de la ciudad.

Se trata de Jesús Alexis “N” de 28 años, quien fue capturado en el cruce de Galeana y 5 de Mayo.

C4 detectó vehículo con reporte de robo

De acuerdo con las autoridades, personal de la Central de Radio del C4 regiomontano detectó un Nissan Tsuru blanco, con una puerta trasera negra y placas SCC-719-B, el cual contaba con reporte de robo.

Los policías ubicaron el vehículo en Washington y Héroes del 47 y le marcaron el alto al conductor, pero este hizo caso omiso y aceleró, por lo que comenzó una persecución por varias calles.

Conductor intentó escapar corriendo

El conductor descendió del vehículo e intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y sometido por los policías.

Las autoridades señalaron que el Nissan Tsuru había sido reportado como robado durante la madrugada de este miércoles en la calle Amado Nervo, en el Centro de Monterrey.

Jesús Alexis “N” quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.