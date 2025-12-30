Detienen a joven tras asalto a tienda en Monterrey

La detención de Cristopher Yamil V., se registró en la colonia Antonio I. Villarreal, luego de que los oficiales lo detectaran cargando bolsas negra

Minutos después de presuntamente cometer un asalto a una tienda de conveniencia al norponiente de la ciudad, un joven de 27 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey durante un recorrido de vigilancia.

La detención de Cristopher Yamil V., se registró la noche de ayer en el cruce de Antirreeleccionistas y Ejército Constitucionalista, en la colonia Antonio I. Villarreal, luego de que los oficiales lo detectaran cargando bolsas negras. Al notar la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga, sin embargo, fue alcanzado y detenido, mostrando una actitud agresiva.

Durante la revisión, le encontraron en las bolsas botellas de whisky, latas de cerveza, 79 cajetillas de cigarros, además de cinco bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un cuchillo con el que presuntamente había asaltado.

Y es que de acuerdo con las autoridades, el ahora detenido presuntamente habría cometido minutos antes un robo en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Residencial Lincoln. Asimismo, se le vincula con otro asalto previo ocurrido en la colonia San Jorge. En ambos casos, los hechos habrían quedado registrados por cámaras de videovigilancia, pese a que intentó ocultar su rostro.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otras actividades ilícitas, mientras, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.