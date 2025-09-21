Info 7 Logo
Detienen a joven sospechoso de homicidio en Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez

20 Septiembre 2025, 14:47

El joven se identificó como Juan “N", de 18 años de edad y se le decomisaron más de 60 dosis de lo que parece ser droga y dinero en efectivo

Elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a un joven que cuenta con una orden judicial vigente por el delito de homicidio en el municipio de Guadalupe la tarde del viernes. 

Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de los Encinos, sobre las calles Anacua y Amatitlán cuando las autoridades ubicaron a un hombre cuya vestimenta coincidía con la descripción proporcionada.

El joven se identificó como Juan “N", de 18 años de edad y se le decomisaron: 32 dosis de hierba verde con las características de la marihuana, 30 de una sustancia sólida parecida al cristal y dinero en efectivo. 

El sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

