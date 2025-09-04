Detienen a joven que amagó con pistola de juguete en Guadalupe

Según el reporte de la autoridad el señalado reaccionó de forma agresiva, lanzó insultos y sacó lo que parecía ser una pistola

Un joven fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente amenazó con un arma de juguete a un hombre que lo encaró en la vía pública, tras acusarlo de haber asaltado a su hija momentos antes.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Framboyanes y Ciprés, en la colonia Jardines de San Rafael. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima caminaba por el sector cuando reconoció al sospechoso y lo enfrentó directamente para reclamarle el robo cometido una hora antes contra su hija.

Según el reporte de la autoridad el señalado reaccionó de forma agresiva, lanzó insultos y sacó lo que parecía ser una pistola para encañonar al hombre, lo que derivó en que este solicitara auxilio a través del 911.

Tras el reporte, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que permitió a los uniformados localizar al sospechoso aún en el mismo sector. Al realizarle una revisión precautoria, confirmaron que el arma que portaba era de plástico color negro.

El detenido fue identificado como Gael Alexander ‘N’, de 20 años, quien según la Unidad de Análisis cuenta con antecedentes por robo con violencia en la vía pública y robo a negocio.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le investiga por el delito de amenazas.