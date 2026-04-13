Detienen a joven por triple homicidio en barbería de Escobedo

Un joven de 18 años identificado como Josué “N” fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado

Un joven de 18 años identificado como Josué “N” fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, al ser señalado como presunto participante en un ataque armado que dejó tres personas sin vida en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2025 en un domicilio de la calle San Antonio, en la colonia San Miguel Residencial, habilitado como barbería.

En ese sitio, varios hombres armados, entre ellos el ahora detenido, ingresaron de forma violenta y dispararon contra quienes se encontraban en el interior, tras señalar el lugar como presunto punto de venta de droga.

Como resultado, tres jóvenes —Iker, Brandon y un adolescente de 16 años— murieron luego de ser trasladados en vehículos particulares para recibir atención médica.

Durante el ataque, otro menor de 17 años resultó herido en un hombro, logrando recuperarse tras recibir atención médica.

Actualmente Josué “N” permanece internado en un centro de reinserción social y quedó a disposición de un juez.