Detienen a joven por tentativa de feminicidio en Monterrey

Los uniformados fueron informados de que la víctima había sido golpeada por un hombre que además presuntamente intentó estrangularla.

Un joven de 25 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey por su presunta participación en el delito de tentativa de feminicidio, luego de que presuntamente agrediera y tratara de estrangular a su expareja en la colonia Nuevo Madero.

La detención de Cristian Michell “N” se realizó en el cruce de las calles 20 de Octubre y Segunda Privada, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia fueron alertados por vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo al observar a una mujer inconsciente sobre la vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados fueron informados de que la víctima había sido golpeada por un hombre que además presuntamente intentó estrangularla, por lo que procedieron a su detención.

Las primeras investigaciones señalan que ambos se encontraban conviviendo en una quinta cuando surgió una discusión.

Presuntamente, el ahora detenido se molestó luego de que la mujer le manifestara que no deseaba retomar la relación sentimental que habían mantenido.

Tras abandonar el convivio, la mujer de 30 años de edad, fue seguida por el sospechoso. Durante el trayecto, ambos habrían discutido por varias cuadras hasta que, presuntamente, el joven la sujetó del cuello hasta dejarla inconsciente y posteriormente la abandonó sobre el pavimento.

Vecinos de la zona intervinieron para auxiliar a la víctima, logrando reanimarla antes de solicitar el apoyo de las autoridades.

El agresor quedó a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica.