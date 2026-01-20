Detienen a joven por robo a tienda de conveniencias en Monterrey

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Minutos después de cometer un asalto más, un sujeto fue capturado por elementos de la policía regia

La captura de quién fue identificado como Edgar, de 19 años se llevó se realizó en la calles de Real de Cumbres y Caona en Real de Cumbres.

Se estableció que el inculpado amenazo con golpear a la dependiente de una tienda de auto servicio

Minutos después se apoderó de mercancía diversa y dinero en efectivo para después salir del lugar y darse a la fuga.

Al ser detenido la policía estableció que las características del inculpado eran parecidas a las del mismo hombre que participó en dos asaltos más.

Las pesquisas lo ubican en los robos llevados a cabo el 12 de enero del presente año en las colonias Cumbres Elite y Espacio Cumbres.