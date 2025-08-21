Detienen a joven por robar un vehículo en Salinas Victoria

Por: Danea Lázaro 20 Agosto 2025, 17:28

Cámaras de vigilancia muestran a un hombre que, al ver las llaves dentro de una GMC negra con placas de Coahuila, sube al vehículo y huye del lugar

Policía de Salinas Victoria detuvo a un hombre que robó una camioneta estacionada afuera de una propiedad en la colonia Mission. A través de las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa al hombre caminando por la calle donde estaba estacionada la unidad, el cual, tras percatarse de que las llaves se encontraban dentro del vehículo, subió a la camioneta GMC color negro, con placas de Coahuila, para posteriormente huir del lugar. Tras estos hechos, los afectados denunciaron el robo a la central de radio de la Secretaría de Seguridad y Vialidad Salinas Victoria, por lo que de inmediato se puso en marcha un operativo para ubicar la unidad y lograr la detención del hombre. Luego de dos horas, los elementos lograron la detención del sujeto identificado como Juan N, de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.