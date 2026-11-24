Un joven de 21 años fue detenido tras arrebatarle un iPhone a un hombre que esperaba el transporte público en Garza Sada

Un hombre que se encontraba esperando el transporte público en la avenida Eugenio Garza Sada, fue despojado de su teléfono, cuando un joven de 21 años pasa corriendo y le arrebata el aparato electrónico.

Posteriormente, el afectado trata de perseguirlo para recuperar su teléfono marca iPhone Pro Max, cuando los Elementos de la Policía de Monterrey observan la situación.

De inmediato, los policías logran detener al presunto responsable, quien llevaba el celular en la mano, y de acuerdo con el denunciante, se trataría de un teléfono con valor aproximado a los 10 mil pesos.

La captura de Domingo “N”, originario de San Luis Potosí , se registró a las 09:15 horas en Juventino Rosas y Tercera Zona. El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.