Detienen a joven por presunto robo de celular en Monterrey

El afectado mencionó que estaba en la Alameda, cuando de pronto llegó el ahora detenido y le exigió el celular, arrebatándoselo para después correr.

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Por presuntamente robarle el teléfono celular a un peatón, un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en el área de la Alameda Mariano Escobedo.

Los hechos se registraron en las calles Aramberri y Villagómez, donde fue capturado Danilo “N.”, de 20 años.

Los uniformados municipales fueron guiados a través de las cámaras de monitoreo del C4, dándole seguimiento al presunto, quien era perseguido por la víctima, de 31 años, quien les pidió su apoyo.

Después de capturarlo, el afectado mencionó que estaba en la Alameda, cuando de pronto llegó el ahora detenido y le exigió el celular, arrebatándoselo para después correr.

Tras perseguirlo, arribaron los oficiales de esta corporación, quienes le prestaron auxilio, recuperando el aparato robado.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.