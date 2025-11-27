Detienen a joven por presunto abuso de menor en García

La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a un joven identificado como Gerardo “N”, de 19 años, por presuntamente abusar de una menor luego de llevarla semi inconsciente a un motel.
La detención se llevó a cabo en la colonia Dominio Cumbres, en el municipio de García.
De acuerdo con información oficial, el caso involucra a una adolescente de 17 años.
Las autoridades señalan de manera preliminar que ambos se encontraban juntos antes de que ocurrieran los hechos ingiriendo bebidas alcohólicas.
Tras su detención, Gerardo “N” fue internado en un centro de reinserción , quedando a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.