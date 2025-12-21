Detienen a joven por intentar asesinar a su hermana

La víctima relató que se encontraba en su domicilio cuando su hermano salió del baño y comenzó a ingerir bebidas alcohólicas

Por presuntamente intentar asesinar a su hermana tras una discusión familiar, un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Mitras Norte.

Los hechos ocurrieron a las 20:05 horas en el cruce de las calles Tuxtla y Jaumave. El detenido fue identificado como Felipe de Jesús "N", quien fue señalado directamente por la víctima.

Una recomendación desató la agresión

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la corporación regiomontana realizaban un recorrido de prevención y vigilancia como parte de la estrategia "Escudo" cuando una mujer de 27 años les solicitó auxilio desesperadamente.

La víctima relató que se encontraba en su domicilio cuando su hermano salió del baño y comenzó a ingerir bebidas alcohólicas. Al pedirle que se detuviera, debido a que él tenía programado un viaje al estado de Veracruz, el hombre reaccionó de manera violenta.

"Se abalanzó sobre ella y le colocó las manos en el cuello tratando de ahorcarla, mientras le gritaba que la iba a asesinar", detallaron las autoridades.

La intervención de la autoridad

La tragedia fue evitada gracias a la intervención del padre de ambos, un hombre de 66 años, quien logró distraer al agresor. Este momento fue aprovechado por la joven para salir a la calle y pedir ayuda a los oficiales que circulaban por la zona.

Con la autorización de la afectada, los policías ingresaron a la vivienda y lograron someter a Felipe de Jesús M. antes de que la situación escalara.

¿Cuál es su situación legal?

El presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para responder por los delitos que resulten.

Esta detención se suma a las acciones de vigilancia intensificada que mantiene la administración municipal con el fin de reducir los índices de violencia familiar y delitos de alto impacto en la ciudad.