Detienen a joven por homicidio ocurrido en García en 2024

En la colonia Valle de San Blas, se encontraba la víctima de nombre Óscar, cuando llegaron a atacarlo el ahora detenido junto con Josué “N” y otro hombre.

Brayan “N”, de 24 años, fue detenido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2024 en el municipio de García. La Fiscalía del Estado informó que la captura se realizó en calles de la colonia Hacienda del Sol. Tras su detención, el joven fue internado en un Centro de Reinserción Social y quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2024 en una vivienda ubicada en la calle Manuel Carmona, en la colonia Valle de San Blas. En ese lugar se encontraba Óscar, de 27 años, cuando llegaron el ahora detenido junto con Josué “N” y otro hombre.

Presuntamente, Brayan “N” golpeó a la víctima con un barrote, mientras que Josué “N” lo atacó con un cuchillo. La víctima intentó salir del domicilio para evitar la agresión, pero cayó sin vida, mientras que los agresores huyeron del lugar.

La Fiscalía señaló que Josué “N”, de 31 años, ya había sido detenido en octubre de 2025 por su presunta participación en los mismos hechos, por lo que permanece en prisión preventiva.