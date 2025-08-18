Detienen a joven por homicidio en col. Alianza Real, El Carmen

Un joven de 20 años fue detenido por presunto homicidio de un hombre mayor en la colonia Alianza Real, El Carmen, el pasado 28 de marzo

Un joven de 20 años fue detenido como presunto responsable del asesinato de un hombre 19 años mayor que él, ocurrido el pasado 28 de marzo en la colonia Alianza Real, en el municipio de El Carmen.

El detenido fue identificado como Jesús “N”, quien fue interceptado por Agentes Estatales de Investigación sobre la carretera a Salinas Victoria, en Apodaca.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, Alejandro “N”, de 39 años, corría hacia su domicilio en la calle Mazatlán cuando fue perseguido por Jesús “N”, quien viajaba en una motocicleta y portaba un arma de fuego corta. Tras alcanzarlo, ambos habrían forcejeado, pero finalmente el agresor disparó en múltiples ocasiones contra Alejandro, provocándole la muerte en el sitio.

Jesús “N” permanece recluido en un centro de reinserción social, en espera de lo que resulte.