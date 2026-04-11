Detienen a joven por homicidio con arma blanca en García

Las investigaciones establecen que ambos descendieron del automóvil y comenzaron una discusión con Miguel por rencillas previas

Por el homicidio de Miguel, de 22 años de edad, ocurrido el pasado 7 de marzo de 2026, un joven identificado como Diego “N”, de 18 años, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de García.

Detención del presunto responsable

La captura se realizó el 9 de abril de 2026 en calles de la colonia Privada Las Villas, donde detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez de control, derivada de las indagatorias por este crimen.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el agente del Ministerio Público especializado en homicidios, los hechos se registraron frente a una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Garduña, en la colonia Sierra Real, en el municipio de García.

En ese sitio, la víctima se encontraba conviviendo al exterior del domicilio con una mujer, cuando pasó un vehículo en el que viajaba el ahora detenido acompañado de otro sujeto.

Las investigaciones establecen que ambos descendieron del automóvil y comenzaron una discusión con Miguel por rencillas previas, la cual escaló a una agresión física.

Agresión y ataque con arma blanca

Al notar que la víctima portaba una navaja, los agresores se retiraron momentáneamente del lugar, para luego regresar minutos después.

En ese segundo enfrentamiento, Diego “N” presuntamente portaba un cuchillo, con el cual causó diversas lesiones graves a Miguel.

Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada aún con vida a un hospital, donde personal médico confirmó su fallecimiento a su ingreso.

Situación legal del detenido

El joven detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social y quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado de Nuevo León, autoridad que determinará su situación jurídica.