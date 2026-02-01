Detienen a joven por homicidio calificado en San Nicolás

El hecho ocurrió hace 5 días en dicho municipio, mientras que la detención se realizó en calles de la colonia Urdiales, Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de un joven señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Orden de aprehensión cumplimentada

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el pasado 30 de enero de 2026 se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel “N”, de 21 años de edad.

La detención se realizó en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey.

Tras su captura, el joven fue internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Hechos investigados por el Ministerio Público

Según las investigaciones del Ministerio Público, Ángel “N” es señalado por su presunta participación en una agresión con arma de fuego que derivó en la muerte de un hombre identificado como Axel, de 23 años de edad.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2026 en la colonia 4 de Octubre, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Las autoridades informaron que el proceso penal continúa conforme a lo establecido por la ley.