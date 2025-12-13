Detienen a joven por homicidio calificado en Monterrey

Autoridades apuntaron que el sujeto habría ingresado a la vivienda donde estaría una mujer, contra quien accionó un arma de fuego, causándole heridas graves

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron una orden de aprehensión en contra de Brayan Aarón "N", por el delito de presunto homicidio calificado.

El joven de apenas 21 años está acusado de participar en unos hechos ocurridos el 27 de septiembre en el ataque a un domicilio, ubicado en la colonia José María Tijerina, en el municipio de Monterrey.

Según comentaron las autoridades, el sujeto habría ingresado a la vivienda donde estaría una mujer, contra quien accionó un arma de fuego, causándole heridas graves.

De igual forma, el joven abrió fuego en contra de dos sujetos más, identificados como Alejandro y Félix, quienes intentaron defender a la mujer.

El inculpado se encuentra internado en prisión, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.