Detienen a joven por ejecución cometida en Linares

Edgar 'N' arribó en compañía de otro sujeto, quien tripulaba una motocicleta de la cual descendió para ingresar a la vivienda portando un arma de fuego corta

El hombre, quien fue capturado en una persecución en el municipio de Linares, está implicado en una ejecución cometida contra una persona en su domicilio.

De acuerdo a la información preliminar de una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que se trata de Edgar, N. de 19 años de edad, quien ahora enfrenta el delito de homicidio calificado.

Elementos dieron cumplimiento a la orden de aprehensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada contra Edgar, a quien se le acusa de haber dado muerte a balazos el día 30 de marzo del 2026 en Linares contra José Armando, de 32 años de edad.

De acuerdo a las pruebas recabadas por agentes investigadores, acredita que la víctima se encontraba al interior de una vivienda ubicada en la calle de la Colonia Las Brisas en el citado municipio.

Arribó en compañía de otro sujeto

Edgar 'N' arribó en compañía de otro sujeto, quien tripulaba una motocicleta de la cual descendió para ingresar a la vivienda portando un arma de fuego corta, para luego accionarla de manera reiterada contra el occiso para posterior alejarse en la motocicleta.

Será un juez de control quien defina la situación del implicado en el delito de homicidio calificado.