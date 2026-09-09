Detienen a joven por causar incendio; era buscado en Puebla

Joven de 25 años, buscado en Puebla, fue detenido en Monterrey por presuntamente provocar un incendio en una bodega abandonada.

La detención de Rafael “N” ocurrió alrededor de las 10:45 de la noche, en el cruce de Villagrán y Carlos Salazar.

De acuerdo con el reporte, los policías realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el llamado de auxilio por un incendio en un local.

Al llegar, encontraron humo y algunas llamas al interior del inmueble, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León.

Fue entonces cuando los oficiales observaron salir de la bodega a un hombre que llevaba un encendedor en la mano.

Al cuestionarlo, el joven habría reconocido que inició una fogata dentro del lugar, pero que el fuego se salió de control.

Ante esta situación, intentó retirarse del sitio, pero fue detenido por los policías.

Además, al verificar sus datos, las autoridades detectaron que contaba con un reporte de búsqueda en el estado de Puebla desde el mes pasado.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.