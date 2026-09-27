Detienen a joven por asalto a chofer de plataforma en Guadalupe

Autoridades municipales aseguraron a un joven tras el reporte de un intento de robo con arma blanca cometido durante un servicio.

Un conductor de plataforma digital logró ponerse a salvo luego de que dos pasajeros presuntamente intentaran asaltarlo con un cuchillo durante un servicio que inició en Juárez y terminó en el municipio de Guadalupe.

El hombre, de 36 años, había recogido a los dos pasajeros en la colonia Lomas de Santa Mónica, en Juárez, quienes solicitaron ser trasladados hasta la colonia La Roca, en Guadalupe. Sin embargo, al llegar al destino, los pasajeros presuntamente sacaron un arma blanca e intentaron lesionarlo para quitarle sus pertenencias.

Ante la situación, el conductor logró escapar y solicitó ayuda a través del C4 de Guadalupe. La corporación activó la búsqueda de los presuntos responsables y desplegó unidades en la zona.

Minutos después, policías municipales ubicaron a uno de los señalados en el cruce de Pablo Livas y 13 de Mayo, en la colonia 13 de Mayo. El sospechoso fue identificado como Ángel “N”, de 22 años, quien fue señalado directamente por la víctima como uno de los hombres que participaron en el intento de robo.

Durante una inspección, los oficiales le localizaron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, el cual fue asegurado como parte de las investigaciones. El joven quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias para establecer la responsabilidad que pudiera tener en los hechos.