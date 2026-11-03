Detienen a joven por agredir a su pareja dentro de vehículo

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención tras recibir una señal de auxilio de la víctima en calles del sector Barrio San Luis, al norte de Monterrey

Un joven de 19 años fue detenido por elementos de Fuerza Civil luego de que agrediera físicamente a su pareja, en calles de la colonia Barrio San Luis, al norte de Monterrey.

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia sobre el cruce de las avenidas Cabezada y Luis Donaldo Colosio.

En ese punto, la mujer que se encontraba dentro de un vehículo hizo una señal de auxilio a los policías, quienes se acercaron para atenderla.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor intentó escapar al dar reversa e impactar la patrulla; sin embargo, fue interceptado y detenido.

El presunto agresor fue identificado como Jesús “N”, de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

En tanto, la víctima recibió orientación por parte de los elementos estatales para presentar la denuncia correspondiente.