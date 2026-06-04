Detienen a joven investigado por homicidio en Juárez

Según las investigaciones, el detenido es señalado como presunto partícipe en un hecho de alto impacto registrado recientemente en el municipio de Juárez

Un joven de 20 años fue detenido durante un operativo realizado por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, al ser investigado por su presunta participación en un homicidio ocurrido recientemente en el municipio de Juárez.

La movilización se llevó a cabo durante la tarde del lunes 1 de junio en la colonia San Roque, donde personal de la División de Inteligencia e Investigación mantenía labores de seguimiento sobre un sospechoso que presuntamente frecuentaba la zona a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes realizaron un recorrido por las calles Acueducto e Hidalgo,

donde ubicaron a un joven que se encontraba sobre una motocicleta con características similares a las que formaban parte de la investigación.

Tras ser interceptado, el individuo se identificó como Óscar “N”, de 20 años de edad. Durante una revisión, los oficiales aseguraron diversos envoltorios con sustancias ilícitas y dinero en efectivo, indicios que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Según las investigaciones, el detenido es señalado como presunto partícipe en un hecho de alto impacto registrado recientemente en el municipio de Juárez, donde presuntamente habría fungido como informante. Además, también es investigado por un caso relacionado con el delito equiparable al robo de vehículo.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica.

La detención fue resultado de un operativo estratégico desarrollado de manera coordinada entre la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.