Detienen a joven en Monterrey tras amenazas y presunto abuso

Un joven identificado como Guadalupe E., de 20 años y originario de Oaxaca, fue detenido por la Policía de Monterrey luego de que presuntamente amenazara con hacerle daño a una joven que padece una condición diferente, tras acusarlo de un abuso sexual ocurrido días antes.

La detención en Monterrey se registró a las 22:40 horas, en el cruce de Alejandro de Rodas y Puerta de Hierro, dentro de la plaza comercial “Grand Park”, en la colonia Residencial Puerta de Hierro. Elementos policiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando una joven les hizo señas para pedirles ayuda.

¿Cómo ocurrió la intervención de la Policía de Monterrey?

De acuerdo con la afectada, el presunto agresor es novio de su amiga y momentos antes la habría amenazado para que no revelara un hecho que, según su testimonio, él la obligó a realizar. La joven relató que se encontraba cenando con su padre cuando el individuo aprovechó un descuido de su progenitor para intimidarla.

¿Por qué se investiga a Guadalupe E. por abuso?

La denuncia establece que el abuso sexual habría ocurrido el pasado 28 de noviembre, cuando el joven la citó con engaños en su domicilio. El padre de la víctima declaró ante las autoridades que su hija padece Trastorno del Espectro Autista, información que fue integrada a la carpeta de investigación.

¿Qué pasará con el detenido?

Tras su aseguramiento, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Las acciones forman parte de la estrategia Escudo de la administración municipal, enfocada en reforzar la seguridad y disminuir los delitos en la ciudad.