Detienen a joven en el centro de Monterrey con motocicleta robada

La detención de Miguel Ramón “N” se registró en el cruce de las calles Guerrero y Tapia, luego de que operadores del C4 regiomontano alertaran a policías

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Un joven de 20 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que contaba con reporte de robo, en el centro de la ciudad.

La detención de Miguel Ramón “N” se registró alrededor de las 21:55 horas del jueves, en el cruce de las calles Guerrero y Tapia, luego de que operadores del C4 regiomontano alertaran a los uniformados sobre la presencia del vehículo.

De acuerdo con el reporte policial, se trataba de una motocicleta Suzuki en color negro, con placas de circulación 04SBU1, cuyo robo habría sido reportado el pasado lunes en calles del primer cuadro de Monterrey.

Tras recibir el aviso, los oficiales implementaron un recorrido para localizar la unidad y lograron interceptar al conductor en el cruce mencionado. Al informarle que la motocicleta contaba con reporte de robo, procedieron a detenerlo.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.