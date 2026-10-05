Detienen a joven de 21 años por presunto homicidio

La autoridad investigadora sostiene que Angélica “N” habría sujetado a la víctima y ordenado al hombre que la acompañaba que lo privara de la vida

Una mujer de 21 años, identificada como Angélica “N”, fue detenida por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la detención se realizó el 2 de octubre de 2026, en la vía pública, en calles de la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Guadalupe.

Investigan agresión con arma blanca en Juárez

La investigación señala que los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2024, en la colonia Urbi Villa, en el municipio de Juárez, donde un hombre identificado como José Luis habría sido agredido con un arma blanca.

Según la indagatoria, la víctima se encontraba acompañada de su pareja cuando se encontró en la vía pública con Angélica “N” y un hombre que la acompañaba. La Fiscalía refiere que el encuentro se originó después de un reclamo relacionado con una supuesta ofensa hacia la hija de la pareja.

La autoridad investigadora sostiene que Angélica “N” habría sujetado a la víctima y ordenado al hombre que la acompañaba que lo privara de la vida. Posteriormente, el individuo presuntamente lo lesionó en el abdomen, provocándole heridas graves y sangrado activo.

La Fiscalía informó que la víctima logró ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, lo que permitió que sobreviviera a las lesiones.

Angélica “N” queda a disposición de un juez

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión, Angélica “N” quedó internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La acusación corresponde a los señalamientos realizados por la autoridad investigadora; la responsabilidad penal de la detenida deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

Con información de Marisol Gómez.....