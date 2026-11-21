Detectives de la AEI detuvieron en Apodaca a Azalia 'N' por homicidio calificado en García, caso ligado a Yenerith 'N' y la muerte de Pedro.

Una joven de 21 años, identificada como Azalia “N”, fue detenida por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con el asesinato de un hombre de 28 años ocurrido en enero de 2026, en el municipio de García.

La detención fue realizada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuando la joven se encontraba en la vía pública, sobre calles de la colonia Paseo de las Flores, en Apodaca.

Tras su captura, Azalia “N” fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del Estado.

Hechos del 8 de enero de 2026 y dinámica del ataque

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Especializado en Homicidios, los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Los Cerritos, en García.

Las indagatorias establecen que Azalia “N” habría ingresado al inmueble acompañada de varios sujetos, entre ellos Yenerith “N”, de 25 años, con la intención de cometer un robo y presuntamente ajustar cuentas por rencillas anteriores con Pedro, de 28 años.

Según la investigación, Yenerith “N” portaba un bate de madera con el que habría golpeado a la víctima, quien se encontraba en compañía de su esposa. Durante la agresión, los involucrados presuntamente amenazaron a la mujer con lesionarla si denunciaba lo sucedido.

Después del primer ataque, Azalia “N” y los demás integrantes del grupo habrían sustraído diversos objetos de valor y abandonado el domicilio. Sin embargo, Yenerith “N” regresó posteriormente para apoderarse de una motocicleta y volvió a golpear a Pedro, esta vez en la cabeza, utilizando el mismo objeto contundente.

Dictamen forense y situación jurídica de los implicados

La víctima perdió la vida a consecuencia de una contusión profunda de cráneo, de acuerdo con el dictamen pericial de necropsia practicado por el Servicio Médico Forense.

Cabe señalar que Yenerith “N” fue detenida el 11 de noviembre de 2026 por agentes de la AEI. Actualmente, permanece internado en un penal estatal y vinculado a proceso por los mismos hechos.