Detienen a joven de 21 años con droga y cartuchos en Guadalupe

El detenido, identificado como Gerardo, habría manifestado trabajar para un grupo delictivo dedicado a la compra y venta de droga

Un joven de 21 años fue detenido por policías de Guadalupe, luego de ser sorprendido en posesión de droga y cartuchos para arma de fuego, en la colonia Valle Soleado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Valle de Guadalajara y Valle de Anáhuac, donde elementos del Grupo Especial Táctico realizaban un recorrido de disuasión delictiva y observaron a dos hombres forcejeando por una bolsa ecológica.

Al notar la presencia de los policías, uno de los hombres escapó corriendo, mientras que el otro fue interceptado y sometido a una inspección preventiva.

El detenido, identificado como Gerardo, de 21 años, habría manifestado trabajar para un grupo delictivo dedicado a la compra y venta de droga.

Durante la revisión, los agentes aseguraron 20 dosis y 300 gramos de marihuana, un cargador y 12 cartuchos calibre 9 milímetros.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por delitos contra la salud.