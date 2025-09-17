Detienen a joven de 19 años por homicidio en Escobedo

Tras su captura fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León

La Agencia Estatal de Investigaciones orden de aprehensión contra un joven de 19 años por su presunta participación en el homicidio calificado de un hombre y las lesiones graves a otro el pasado 16 de agosto en la colonia Balcones del Norte, en el municipio de Escobedo.

El detenido fue identificado como Ángel “N” y de acuerdo con las investigaciones atacó a la víctima, identificada como Richard, y a un acompañante con un arma de fuego tras descender de un vehículo, en el cual posteriormente escaparon.

Richard perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y logró recuperarse tras recibir atención médica.

La detención de Ángel “N” se realizó en la vía pública de la colonia Fernando Amilpa, en el mismo municipio.

Tras su captura fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.