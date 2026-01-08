Detienen a joven de 18 años por homicidio en Pesquería

Tras su detención, Erick “N” fue puesto a disposición de un Juez y permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social Estatal

Agentes ministeriales detuvieron a Erick “N”, de 18 años de edad, señalado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Los hechos se registraron en la calle Ficus, en la colonia Floresta, sector San Jorge, donde Josué Angelo, de 32 años de edad, se encontraba conviviendo con otras personas al interior de un domicilio.

De acuerdo con la investigación, al lugar arribó el ahora detenido en compañía de otros sujetos, con quienes sostuvo una discusión; posteriormente se retiraron del sitio, pero la víctima salió para confrontarlos.

Momentos después se escuchó una detonación de arma de fuego y Josué Angelo se alejó del lugar, cayendo metros más adelante ya sin vida, mientras que el presunto agresor y sus acompañantes huyeron por calles del sector.

Tras su detención, Erick “N” fue puesto a disposición de un Juez y permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, en tanto se resuelve su situación jurídica.