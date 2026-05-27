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Detienen a joven de 18 años por homicidio en Guadalupe

Por: Danea Lázaro

26 Mayo 2026, 21:28

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Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado

Detienen a joven de 18 años por homicidio en Guadalupe

Un joven de 18 años, considerado como generador de violencia y sospechoso de haber cometido un homicidio, fue detenido en un operativo encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en el municipio de Guadalupe.

El dispositivo se efectuó en la colonia Valle Soleado, en donde los agentes se desplegaron sobre la calle Valle Fértil y la avenida Ruiz Cortines, donde visualizaron al joven identificado como Daniel “N", de 18 años.

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En sus pertenencias encontraron diversos indicios, como envoltorios con narcóticos y dispositivos móviles.

Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado; además, es considerado como generador de violencia que participa en un grupo criminal.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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