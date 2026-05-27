Detienen a joven de 18 años por homicidio en Guadalupe

Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado

Un joven de 18 años, considerado como generador de violencia y sospechoso de haber cometido un homicidio, fue detenido en un operativo encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en el municipio de Guadalupe.

El dispositivo se efectuó en la colonia Valle Soleado, en donde los agentes se desplegaron sobre la calle Valle Fértil y la avenida Ruiz Cortines, donde visualizaron al joven identificado como Daniel “N", de 18 años.

En sus pertenencias encontraron diversos indicios, como envoltorios con narcóticos y dispositivos móviles.

Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado; además, es considerado como generador de violencia que participa en un grupo criminal.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.