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Detienen a joven de 18 años con arma y droga en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

31 Octubre 2026, 09:29

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Policías detuvieron a Luis Isaías “N” en la colonia Hogares Ferrocarrileros; presuntamente portaba una pistola y 25 envoltorios con cristal

Detienen a joven de 18 años con arma y droga en Monterrey

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraranun arma de fuego y 25 envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Los hechos ocurrieron en la colonia Hogares Ferrocarrileros, cruce de Privada Segunda de Diciembre y Ladrillo.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al jovenimpidiendo el paso de vehículos y exigiendo dinero a los conductores para dejarlos circular.

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Al intervenir, los uniformados señalaron que el joven comenzó a insultarlos, por lo que procedieron a detenerlo.

Durante una revisión, presuntamente le encontraron una pistola tipo escuadra, color negro, con un cargador, además de 25 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

El detenido, identificado como Luis Isaías “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

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