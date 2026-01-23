Detienen a joven con presuntas drogas en Escobedo

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles, cuando los oficiales realizaban un operativo de vigilancia del delito en la colonia La Alianza

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Fuerza Civil detuvieron a un joven en posesión de diversas dosis de presuntos narcóticos, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles, cuando los oficiales realizaban un operativo de vigilancia y disuasión del delito en la colonia La Alianza.

Durante su recorrido, los agentes detectaron lo que aparentaba ser una riña entre dos sujetos en el cruce de las calles Artículo 123 y Ensenada.

Al aproximarse, ambos individuos intentaron darse a la fuga, logrando los oficiales interceptar a uno de ellos.

El detenido fue identificado como Darien “N”, de 19 años de edad, a quien, tras una revisión, se le aseguraron 33 bolsas tipo Ziploc con una sustancia sólida granulada con características similares al cristal, así como 30 bolsas con una sustancia sólida blanca, presuntamente cocaína en piedra.

Ante estos hechos, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.