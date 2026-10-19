Detienen a joven con presunta mariguana; lo investigan por robos

Hebert Yasid “N” fue ubicado en Insurgentes; cámaras de seguridad lo vinculan al asalto a un Oxxo y al cristalazo de un auto.

Un joven de 21 años fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran tres bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana.

Además, es investigado por su probable participación en dos robos.

El detenido fue identificado como Hebert Yasid “N”, quien fue capturado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Carlos Salinas de Gortari, en la colonia La Escondida.

De acuerdo con las autoridades, los elementos realizaban labores de investigación cuando un ciudadano les señaló al joven, quien presuntamente fumaba un cigarro con contenido de dudosa procedencia.

Al acercarse, el hombre habría arrojado al suelo tres bolsas de plástico transparente que contenían la hierba, por lo que fue detenido.

Tras verificar sus características físicas, los oficiales detectaron que presuntamente coincide con las de un hombre investigado por dos robos.

El primero ocurrió el pasado 26 de julio, cuando presuntamente ingresó a una tienda Oxxo, ubicada en el cruce de Albino Espinoza y Venustiano Carranza, donde habría amagado a los empleados con un arma blanca para apoderarse de dinero en efectivo.

El segundo caso se registró el 6 de octubre, cuando presuntamente abrió un vehículo estacionado en la colonia San Jerónimo y sustrajo diversos objetos, entre ellos una mochila, una raqueta, una bocina y una cartera con dinero en efectivo, identificaciones y tarjetas bancarias.

Según el reporte policial, ambos hechos quedaron captados por cámaras de vigilancia.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.