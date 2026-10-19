VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a joven con presunta mariguana; lo investigan por robos

Por: Paola Treviño

18 Octubre 2026, 16:46

Compartir
WhatsApp

Hebert Yasid “N” fue ubicado en Insurgentes; cámaras de seguridad lo vinculan al asalto a un Oxxo y al cristalazo de un auto.

Detienen a joven con presunta mariguana; lo investigan por robos

Un joven de 21 años fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran tres bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana.

Además, es investigado por su probable participación en dos robos.

El detenido fue identificado como Hebert Yasid “N”, quien fue capturado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Carlos Salinas de Gortari, en la colonia La Escondida.

WhatsApp Image 2026-10-18 at 2.53.25 PM (1).jpeg

De acuerdo con las autoridades, los elementos realizaban labores de investigación cuando un ciudadano les señaló al joven, quien presuntamente fumaba un cigarro con contenido de dudosa procedencia.

Al acercarse, el hombre habría arrojado al suelo tres bolsas de plástico transparente que contenían la hierba, por lo que fue detenido.

WhatsApp Image 2026-10-18 at 2.53.25 PM (2).jpeg

Tras verificar sus características físicas, los oficiales detectaron que presuntamente coincide con las de un hombre investigado por dos robos.

El primero ocurrió el pasado 26 de julio, cuando presuntamente ingresó a una tienda Oxxo, ubicada en el cruce de Albino Espinoza y Venustiano Carranza, donde habría amagado a los empleados con un arma blanca para apoderarse de dinero en efectivo.

WhatsApp Image 2026-10-18 at 2.53.26 PM.jpeg

El segundo caso se registró el 6 de octubre, cuando presuntamente abrió un vehículo estacionado en la colonia San Jerónimo y sustrajo diversos objetos, entre ellos una mochila, una raqueta, una bocina y una cartera con dinero en efectivo, identificaciones y tarjetas bancarias.

WhatsApp Image 2026-10-18 at 2.53.26 PM (1).jpeg

Según el reporte policial, ambos hechos quedaron captados por cámaras de vigilancia.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Comentarios