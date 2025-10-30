Detienen a joven con motocicleta con reporte de robo en Monterrey

Las autoridades ubicaron la motocicleta que contaba con reporte de robo sin violencia en el municipio de Guadalupe este 28 de octubre.

Un joven fue detectado in fraganti por las autoridades de Monterrey cuando conducía una motocicleta con reporte de robo en Guadalupe.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó a un hombre manejando una moto Italika DM200, modelo 2003, color verde con blanco, con placa 91SCS3, que contaba con reporte de robo sin violencia en el municipio de Guadalupe este 28 de octubre.

Los oficiales de inmediato se dirigieron a la zona donde fue observado, por lo que lo ubicaron cuando entraba al estacionamiento de un banco.

Tras marcarle el alto, abandona la motocicleta y se va corriendo, siendo alcanzado metros más adelante.

La captura de Jefferson Ignacio M., de 21 años de edad, se registró a las 09:50 horas en la avenida Madero y Héroes del 47 en el centro de Monterrey.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.