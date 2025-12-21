Detienen a joven con más de un kilo de droga en Guadalupe

El individuo al percatarse del operativo cambió repentinamente su trayectoria e intentó correr para evadir a las autoridades.

Un operativo de seguridad implementado por el Grupo de Coordinación Metropolitana derivó en la detención de un hombre en posesión de más de un kilo de presunta marihuana en el municipio de Guadalupe, como parte de las acciones de prevención del delito y vigilancia coordinada entre corporaciones estatales y municipales.

Los hechos se registraron durante un filtro preventivo instalado sobre la Avenida Ruiz Cortinez, en su cruce con Modesto Alanis, dentro de la colonia Provivienda, donde participaban elementos de la Policía de Guadalupe y de Fuerza Civil.

¿Cómo ocurrió la detención en el operativo preventivo?

De acuerdo con la información oficial, el ahora detenido fue identificado como Rubén Darío “N”, de 27 años de edad, quien caminaba por la zona cuando notó la presencia de los uniformados. Al percatarse del operativo, el individuo cambió repentinamente su trayectoria e intentó correr para evadir a las autoridades.

Ante esta conducta sospechosa, los policías le dieron alcance y procedieron a realizarle una inspección precautoria, durante la cual localizaron una mochila camuflada en la que transportaba el narcótico.

En el interior de la mochila se encontraron dos bolsas de plástico transparente que contenían más de un kilogramo de marihuana, motivo por el cual fue asegurado en el lugar.

Tras su detención, Rubén Darío “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por delitos contra la salud. Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán de manera permanente para reforzar la seguridad y prevención del delito en Guadalupe.