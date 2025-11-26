Detienen a joven con más de 30 mil pesos y droga en Allende

Le encontraron 94 bolsas con marihuana; 95 dosis de cristal; y 34 mil pesos en efectivo de los cuales no pudo referir su procedencia lícita

El Grupo de Coordinación metropolitana detuvieron a un joven quien presuntamente poseía más de 100 dosis de drogas y 30 mil pesos en efectivo; en el municipio de Allende.

Cuando los elementos circulaban en la colonia Valle Dorado sobre la Carretera Nacional, detectaron una camioneta Toyota Corolla cuyas características eran similares a la descripción que tenían para ubicar al individuo en cuestión.

Los agentes estatales le solicitaron detener la marcha, sin embargo; el conductor aceleró y en el cruce con la calle Benito Juárez se detuvo y descendió del vehículo los efectivos abordaron y detuvieron a Abraham “N", de 26 años.

Encontrándole 94 bolsas con marihuana; 95 dosis de cristal; y 34 mil pesos en efectivo de los cuales no pudo referir su procedencia lícita.

Por lo anterior, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.