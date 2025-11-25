Detienen a joven con más de 100 dosis de droga en Monterrey

Durante un recorrido de vigilancia, agentes observaron a un muchacho fumando un cigarrillo con características distintas a uno convencional.

Un joven de 18 años fue detenido por elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana luego de que presuntamente consumía sustancias ilícitas en la vía pública, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de Segunda Privada y 21 de Marzo cuando observaron a un muchacho fumando un cigarrillo con características distintas a uno convencional.

Al intervenirlo, el joven se identificó como Yurem “N”, de 18 años.

Tras una revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias 67 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como 61 dosis de una sustancia sólida similar al cristal, por lo que fue asegurado de inmediato.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las indagatorias correspondientes.