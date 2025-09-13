Detienen a joven con drogas en la colonia Lomas de Topo Chico

Aarón 'N', se encontraba fumando un cigarrillo artesanal. Al percatarse de los uniformados, arrojó el cigarro hacia el interior de un domicilio.

Un joven de 27 años fue detenido en la colonia Lomas de Topo Chico, en Monterrey, luego de ser sorprendido presuntamente consumiendo estupefacientes en la vía pública y portar diversas dosis de droga.

Según las autoridades, el hecho ocurrió la mañana del jueves en el cruce de las calles Salvador González y Derecho de Huelga, cuando el individuo, identificado como Aarón “N”, se encontraba fumando un cigarrillo artesanal. Al percatarse de la presencia de los uniformados, habría arrojado el cigarro hacia el interior de un domicilio.

Tras interceptarlo, los policías le aseguraron varias porciones de hierba con características similares a la marihuana, así como envoltorios de una sustancia parecida al cristal.

El joven fue trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.