Detienen a joven con drogas en Guadalupe; iba acompañado de menor

Un joven de 18 años fue detenido por policías de Fuerza Civil en el municipio de Guadalupe, luego de que se le encontraran diversas dosis de droga cuando se encontraba en compañía de una menor de edad.

Los hechos se registraron la mañana del martes en la colonia Las Pepitas Nuevo Almaguer, donde los oficiales realizaban un despliegue estratégico de vigilancia con el objetivo de prevenir delitos.

De acuerdo con el reporte, en la calle Piedra Bola los agentes detectaron a una pareja que alteraba el orden en la vía pública, por lo que decidieron intervenir. Al ser abordados, los sospechosos se identificaron como Ever “N”, de 18 años, y una adolescente de 17 años.

Tras solicitarles una inspección precautoria, los policías localizaron entre sus pertenencias varias dosis de lo que parecía marihuana y cristal, motivo por el cual procedieron con la detención del joven.

El varón fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal, mientras que la menor fue canalizada a las instancias correspondientes para la valoración de su caso.