Detienen a joven con droga y lo investigan por robos en Monterrey

Alexis Omar fue detenido en el centro de Monterrey con 20 bolsas de presunta cocaína en piedra; autoridades lo relacionan con robos en Mitras y Cumbres.

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Un joven de 26 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que le encontraran 20 bolsas con una sustancia con características similares a la cocaína en piedra. Además, es investigado por su posible participación en robos a negocios.

La detención de Alexis Omar, quien también habría proporcionado el nombre de Aldo André, ocurrió en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Juan Álvarez, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un automóvil Mercedes-Benz, en color negro, cuyo conductor circulaba a exceso de velocidad y no respetaba los semáforos en rojo.

Los uniformados le marcaron el alto al conductor y posteriormente realizaron una inspección en la que localizaron las 20 bolsas con la presunta droga, motivo por el que fue detenido.

Las autoridades también investigan al joven por su posible relación con una banda dedicada al robo de establecimientos comerciales, donde sustraen cajas fuertes y equipos de cómputo.

Entre las zonas donde se han reportado hechos bajo investigación se encuentran las colonias Mitras Centro, Mitras Sur y Cumbres Oro Residencial, entre otras.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes. El vehículo en el que viajaba también fue asegurado mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si existen otros involucrados.