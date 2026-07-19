Detienen a joven con droga y báscula en San Pedro

Un joven de 25 años fue detenido en San Pedro tras hallarle dosis de marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo durante una revisión policial

Un joven fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García luego de que presuntamente le encontraran diversas dosis de marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo durante una inspección preventiva.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Manuel J. Clouthier y Oro, donde los oficiales observaron a Dylan "N", de 25 años, realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al intervenir, los policías le realizaron una revisión y localizaron entre sus pertenencias 10 envoltorios de plástico transparente con una hierba verde y seca con características de la marihuana, además de una báscula gramera electrónica y dinero en efectivo.

Joven queda a disposición del Ministerio Público en San Pedro

Tras el aseguramiento, el joven fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.