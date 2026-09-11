Detienen a joven con droga; lo investigan por homicidio

El detenido cuenta con antecedentes por robo a negocio y fue captado por cámaras del C4 durante un ataque en una gasolinera.

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Un joven de 23 años fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido presuntamente en posesión de 38 envoltorios con sustancias con características de droga, además de una báscula digital y dinero en efectivo.

La captura de Pablo “N”, originario de Puebla, ocurrió sobre la calle M.M. del Llano, entre Cuauhtémoc y Jiménez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con la corporación, los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron al joven en actitud sospechosa y le marcaron el alto.

Durante una inspección, presuntamente le localizaron en una bolsa tipo cangurera 20 envoltorios con una sustancia sólida con características de cristal y 18 con hierba verde similar a la mariguana, además de una báscula digital y 140 pesos en efectivo.

Pero las investigaciones también relacionan al detenido con un homicidio ocurrido el pasado 31 de agosto en el centro de Monterrey.

Las autoridades indagan su posible participación en la agresión contra un hombre en situación de calle, quien habría sido golpeado en el cruce de Villagrán y Tapia y posteriormente murió mientras recibía atención médica en el Hospital Universitario.

Según las indagatorias, la agresión habría ocurrido por un espacio para dormir en una gasolinera. Además, el joven presuntamente fue captado por cámaras de vigilancia del C4 cuando entraba y salía del establecimiento.

Pablo “N” cuenta además con antecedentes por robo de vehículo y otros hurtos en negocios, de acuerdo con las autoridades.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.