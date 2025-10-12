Detienen a joven con droga; familiares agreden policías

La policía de San Nicolás arrestó a un hombre con 8 dosis de cristal; familiares del detenido intentaron impedir la detención de manera violenta

La Policía de San Nicolás detuvo a José Abel G., de 22 años, por posesión de varias dosis de droga, luego de que intentara evadir una revisión de rutina en la colonia Prados del Nogalar.

Durante el operativo, familiares del detenido llegaron al lugar y trataron de impedir la detención, enfrentándose verbal y físicamente con los oficiales que lo custodiaban.

El arresto ocurrió alrededor de las 17:00 horas en las calles Amapola y Cacama, donde los oficiales notaron la actitud evasiva del joven. Al revisarlo, aseguraron ocho envoltorios de papel aluminio que contenían una sustancia quebradiza, similar a la droga conocida como cristal.

Cabe destacar que esta misma familia había estado involucrada anteriormente en un ataque con machete contra un policía, lo que llevó a detenciones previas.