Detienen a joven con dosis de droga en la colonia Indeco Naranjo

Autoridades interceptaron a un hombre quien intentó huir al notar su presencia durante las labores de vigilancia desplegadas en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey lograron la detención de un joven identificado como Luis “N” de 30 años de edad, quien presuntamente tenía en su poder un paquete con un kilo de mariguana en la colonia Indeco Naranjo.

De acuerdo con el informe oficial, la detención ocurrió alrededor de las 22:35 horas, en el cruce de avenida Ruiz Cortines y Jacarandas, cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona.

Los uniformados observaron a un hombre que, al notar la presencia de las autoridades, intentó huir, por lo que se inició una breve persecución. Metros más adelante, los policías lograron interceptarlo y detenerlo.

Al realizarle una inspección, se le localizó una bolsa roja con el logotipo de una tienda de conveniencia, que contenía una caja de cartón simulando traer una secadora, pero en su interior había un paquete de plástico encintado con hierba verde con las características de la mariguana.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.