Detienen a joven con dos armas de fuego en Monterrey

Un joven que portaba dos armas de fuego, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al ser detectado cuando discutía con otro hombre, en el Centro de la Ciudad.

La detención de Juan Manuel E., de 19 años de edad, se registró a las 13:00 horas, en Ruperto Martínez y Colegio Civil, en la zona del Mesón Estrella.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido preventivo, como parte del Operativo Regia Navidad Segura, cuando observaron que dos jóvenes discutían en la vía pública.

Al momento de aproximarse con los presuntos, los oficiales se percataron que, a Juan Manuel, se le cayó un arma de fuego tipo escuadra, por lo que de inmediato se procedió con su detención.

Al joven se le había caído al piso una pistola tipo escuadra calibre .9 mm, con 17 cartuchos hábiles.

Posteriormente, tras detenerlo y revisarlo, le encontraron otra arma de fuego que portaba en el pantalón, tipo escuadra calibre .9mm, con 12 cartuchos hábiles.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedo a disposición del Ministerio Público.