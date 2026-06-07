Detienen a joven con diversas sustancias ilícitas en Juárez 

Oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron a dos hombres intercambiando objetos y dinero en efectivo, situación que levantó sospechas.

Un joven identificado como Héctor “N” de 24 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de ser sorprendido en posesión de diversas sustancias ilícitas durante un recorrido de vigilancia en la colonia Monteverde.

Los hechos se registraron sobre la calle Monte Sinaí, en su cruce con la avenida Pablo Livas, donde oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron a dos hombres intercambiando objetos y dinero en efectivo, situación que levantó sospechas debido a las características de una posible transacción de narcóticos.

Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias varias dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, bolsas con una sustancia sólida y cristalina con características propias del cristal, envoltorios con una sustancia blanca similar a la cocaína, además de dinero en efectivo.

Tras el aseguramiento, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, que será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica.