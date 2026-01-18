Info 7 Logo
Detienen a joven con diversas dosis de droga en Juárez

Por: Esmeralda Valdez

17 Enero 2026, 12:28

Los oficiales detectaron a un masculino que aparentemente consumía sustancias ilícitas en la vía pública, por lo que fue abordado por las autoridades.

Durante un operativo de prevención, autoridades municipales detuvieron a un joven que presuntamente se encontraba en posesión de diversas dosis de droga, en el municipio de Juárez.

Detención durante operativo de prevención en Juárez

De acuerdo con la ficha informativa, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santa María y Arboledas de San Roque, donde los oficiales detectaron a un masculino que aparentemente consumía sustancias ilícitas en la vía pública, por lo que fue abordado por las autoridades.

Aseguramiento de presunta droga e indicios

El joven se identificó como Miguel “N”, de 18 años de edad, a quien se le aseguraron 40 envoltorios con una sustancia sólida granulada con las características del cristal, 41 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, así como una pipa con residuos cristalinos y otros indicios.

Ante estos hechos, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.

